ريال مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي للعام القادم

أكدت تقارير أن ريال مدريد لم ييأس بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلا أن إدارته قررت تأجيل الصفقة للعام المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي الفرنسي يعد هدفاً للمدى الطويل بالنسبة للميرينغي، حيث يبلغ من العمر 20 عاماً ويعد أهم عنصر في طلبات المدرب زين الدين زيدان لإعادة بناء الملكي.

وكان مبابي قد لمح بشأن إمكانية رحيله، حين قال على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أنه من الممكن أن يجد مشروعاً يغريه خارج باريس.

ولا يزال ريال مدريد في سباق التعاقدات حتى الآن بعدما أبرم عدة صفقات أبرزها إيدين هازارد نجم تشيلسي، وفيرلان ميندي ظهير ليون، ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراحت فرانكفورت.

يذكر أن مبابي خاض 86 مباراة بقميص باريس سجل خلالها 59 هدفاً، كما توج هدافاً للدوري الفرنسي هذا الموسم بـ 32 هدفاً.