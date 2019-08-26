ريال مدريد يؤكد إصابة خاميس

أعلن ريال مدريد إصابة خاميس رودريغيز في ساقه، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه.

وكان الدولي الكولومبي قد بدأ يستعيد ثقة المدرب زين الدين زيدان الذي أشركه أساسياً في المباراة أمام ريال بلد الوليد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وخلال اللقاء، غادر خاميس بعد مرور 10 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني نظراً لمعاناته من مشاكل بدنية لم تتضح حينها.

لكن فحص الأشعة الذي أجري اليوم أكد إصابة نجم بايرن ميونيخ السابق في الساق وفقاً للبيان الذي أصدره النادي.

وستتم مراقبة وضع الإصابة خلال الأيام القادمة من أجل الوقوف على خطورتها وتحديد فترة غياب النجم الكولومبي عن الملاعب.

يذكر أن خاميس تعرض لتمزق في ربلة الساق خلال موسمه الأول مع ريال مدريد عام 2015، وغاب عن الملاعب حينها نحو 3 أشهر.