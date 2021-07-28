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ريال مدريد يؤكد إصابة ديفيد آلابا بكوفيد-19

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 11:21
آلابا يشارك في تدريبات ريال مدريد (المصدر: حساب ريال مدريد الرسمي على تويتر)
آلابا يشارك في تدريبات ريال مدريد (المصدر: حساب ريال مدريد الرسمي على تويتر)

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي عن إصابة مدافعه الجديد النمساوي ديفيد آلابا بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعاقد النادي الإسباني مع نجم الدفاع مجاناً عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الشهر الماضي.

كورونا يضرب صفوف ريال مدريد

وانضم اللاعب حديثاً لتدريبات الفريق الملكي نظراً لحصوله على فترة من الراحة عقب مشاركته مع منتخب النمسا في بطولة يورو 2020.

وشوهد البالغ عمره 30 عاماً يتدرب في فالديديباس رفقة زملائه المتواجدين، وبات النادي يأمل ألا تزيد حالات الإصابة نظراً لاحتكاكه مع غيره من الأفراد خلال الساعات الماضية.

يذكر أن كريم بنزيمة أصيب أيضاً بفيروس كورونا قبل أيام، ولن يشارك في التمرينات إلا حتى تعود نتيجة فحصه سلبية، وهو ما ينطبق أيضاً على آلابا.

آلابا يشارك في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
آلابا يشارك في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:بايرن ميونيخريال مدريدديفيد آلاباكريم بنزيمة

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