ريال مدريد يؤكد صفقة جود بيلينغهام

أكد ريال مدريد تعاقده الرسمي مع النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند في صفقة تمتد لـ 6 مواسم وصلت قيمتها إلى 103 ملايين يورو.

ونشر النادي الملكي بياناً جاء فيه: "اتفق ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند على صفقة انتقال جود بيلينغهام الذي سيبقى معنا لـ 6 أعوام قادمة.

"سيتم تقديم جود بيلينغهام بصورة رسمية غداً الخميس الخامس عشر من يونيو الساعة 12 ظهراً في مدينة ريال مدريد، بعدها سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام."

بيلينغهام مدريدي حتى صيف عام 2029

وانضم الإنجليزي إلى صفوف دورتموند في عام 2020 قادماً من برمنغهام سيتي وأصبح أحد أبرز عناصر الفريق الألماني منذ ذلك الحين.

يذكر أن نجم خط الوسط شارك مع أسود فيستفاليا في 132 مباراة بجميع المنافسات سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 25 هدف آخر.