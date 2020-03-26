ريال مدريد يبحث 7 قرارات مصيرية الصيف القادم

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً يستعرض 7 قرارات مهمة سيتخذها ريال مدريد في السوق الصيفي القادم، ولا تشمل القضايا المعروفة مثل رغبة النادي بالتخلص من غاريث بايل وخاميس رودريغيز، بل الأمور التي ما زال حولها نقاش، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:-

لوكا مودريتش

يحيط الغموض حول مستقبل الكرواتي الذي ينتهي عقده بعد عام واحد فقط، وهناك اهتمام من عدة أندية للحصول على خدماته، مثل إنتر ميلان، وإنتر ميامي.

بدأ مودريتش يشعر أنه يفقد أهميته في الفريق بشكل تدريجي، وجلس هذا الموسم في الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء، رغم أنه صرح في أكثر من مناسبة أنه يطمح للاعتزال في النادي الملكي.

استعادة أشرف حكيمي

بعد قضاء عامين في بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد، يرى النادي أنه حان الوقت لعودته، لكن الأمور ليست سهلة، حيث يريد المدافع المغربي الحصول على ضمانات قبل أن يتخذ هذه الخطوة، بأن يشارك بشكل أساسي، سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر.

على الجانب الآخر، يحاول ريال مدريد بيع ألفارو أودريوزولا الذي تمت إعارته لبايرن ميونيخ، فبعد عودة حكيمي لن يكون له أي مكان في الفريق، وسيواجه النادي صعوبة ببيعه مقابل 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه لجلبه من ريال سوسييداد.

لوكا يوفيتش

لم يقدم الصربي المستوى المأمول منه في موسمه الأول مع ريال مدريد، وسيحاول النادي بيعه بنفس المبلغ الذي دفعه الصيف الماضي والبالغ 60 مليون يورو.

ويبدو أن أندية الدوري الإنجليزي هي الوحيدة القادرة على تحمل تكاليف صفقة من هذا النوع بعد أزمة فيروس كورونا.

يفكر ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم أكثر خطورة، والأعين كلها موجهة صوب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الذي يمكن فسخ عقده مقابل 75 مليون يورو فقط.

من سيكون حارس ريال مدريد الثاني؟ آريولا أم لونين؟

من الأمور التي يحاول زين الدين زيدان حمسها قضية الحارس الثاني في ريال مدريد، حيث سينتهي عقد إعارة ألفونس آريولا المملوك من قبل باريس سان جيرمان، كما سيعود أندريه لونين إلى الفريق بعد أن تنتهي فترة إعارته مع بلد الوليد، والنقاش الآن يدور حول التعاقد مع آريولا بشكل نهائي وإعارة لونين مجدداً، أم إعادة آريولا لباريس واستعادة الحارس الأوكراني الشاب.

فان دي بيك

لدى ريال مدريد اتفاق شفهي مع إدارة أياكس يتضمن التعاقد مع دوني فان دي بيك الصيف المقبل، لكن حتى الآن لا أحد يعرف إن كان زيدان سيفعّل هذا الاتفاق، أم سيتجه للاعب آخر مثل بول بوغبا الذي لطالما أراد الحصول على خدماته.

مارتن أوديغارد

من الواضح أن ريال مدريد ينوي استعادة النرويجي الشاب بعد انتهاء فترة إعارته مع ريال سوسييداد، لكن كحال حكيمي، يريد أوديغارد ضمانات أولاً، ولذلك وهذا سيتوقف على موقف زيدان من الأمر.

سيبايوس وإعارة جديدة

لن يكون وضع داني سيبايوس أفضل الصيف المقبل، إذ سيجدد ريال مدريد إعارته مع آرسنال أو يعيره لنادٍ آخر، حيث أن نجم الوسط خارج حسابات زيدان بشكل كامل، ومن المستبعد الاحتفاظ به.