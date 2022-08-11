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ريال مدريد يبرم صفقة جديدة

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 12:11
إيكر برافو (المصدر: جول)
إيكر برافو (المصدر: جول)

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاقٍ مبدئي مع باير ليفركوزن يقضي بانتقال المهاجم الإسباني الشاب إيكر برافو إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسينضم صاحب الـ 17 عاماً إلى فريق ريال مدريد كاستيا للعمل تحت إشراف الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وستصل قيمة الصفقة 7 ملايين يورو إضافة للمتغيرات وفقاً للجريدة المدريدية.

وتألق برافو في صفوف ليفركوزن وشارك في الدوري الألماني (البوندسليغا) رغم صغر سنه.

يذكر أن المهاجم الشاب خريج أكاديمية لا ماسيا الخاصة ببرشلونة غريم ريال مدريد التاريخي.

كلمات دالة:ريال مدريدباير ليفركوزنإيكر برافو

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