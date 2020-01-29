ريال مدريد يبلغ ربع نهائي كأس إسبانيا بعد فوزه على سرقسطة

تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوز كاسح وعريض خارج أرضه على حساب ريال سرقسطة وصل قوامه لرباعية نظيفة ضمن دور الـ 16.

على ملعب لا روماريدا، احتاج ريال مدريد ست دقائق فقط لتسجيل هدفه الأول، عن طريق ركلة ركنية، نفذت بتمريرات قصيرة، وانتهت بعرضية من توني كروس، قابلها رافاييل فاران بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

عاد كروس لممارسة هوايته المفضلة، بصناعة الهدف الثاني للوكاس فاسكيز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بثنائية مستحقة.

وفي الشوط الثاني، أطلق فينيسوس جونيور رصاصة الرحمة الثالثة، قبل أن ينهي كريم بنزيمة مهرجان الأهداف بتحويل عرضية داني كارفاخال بشكل مثالي في المرمى، ليقتل المباراة عند الدقيقة 80.