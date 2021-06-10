ريال مدريد يتابع ثنائي بايرن ميونيخ

يتابع ريال مدريد ثنائي بايرن ميونيخ، جوشوا كيميش وكينغسلي كومان، تحسباً للتحرك والتعاقد مع أحدهما أو كليهما خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وأفادت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية المقربة من النادي الملكي بأن ريال يراقب وضعية الثنائي مع بطل ألمانيا بترقب شديد في ظل عدم تجديد عقديهما حتى الآن.

ويرتبط الثنائي بعقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى يونيو 2023، وحتى اللحظة لا ينوي النادي تمديد ارتباط أي منهما.

ريال مدريد يترقب مصير كيميش وكومان

ويضع ريال عينه على ما يحدث في بايرن بهدف ترميم صفوفه، ويريد التعاقد مع الجناح الأيسر ولاعب المحور المميز لتدعيم قائمته تحت إشراف المدير الفني العائد كارلو أنشيلوتي.

وبحال استمرار وضعية الثنائي بدون عقدين جديدين، ستزداد فرص الملكي في الحصول على توقيع كليهما.

وبحال حدوث ذلك، سيسير الثنائي على خطى زميلهما السابق ديفيد آلابا الذي رحل عن بايرن لينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر قبل أيام.

يذكر أن ريال مدريد فقد مدربه زين الدين زيدان الذي رحل بعد نهاية مخيبة للموسم، لتعوضه الإدارة بأنشيلوتي صاحب الخبرة الطويلة.