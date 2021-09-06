ريال مدريد يتابع مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

يتابع ريال مدريد تطورات مفاوضات تمديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وانضم "مو" إلى الريدز عام 2017 قادماً من روما ولعب دوراً رئيسياً منذ ذلك الوقت في نجاحات الفريق الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن المصري يطالب بأجر أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه استرليني من أجل تجديد عقده.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أمس الأحد أن النادي مستمر في مساعيه للإبقاء على المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً لأطول فترة ممكنة.

ويتبقى في عقد صلاح الحالي الذي وقعه عام 2018 موسمان آخران.

يذكر أن الجناح المتألق على بعد هدف واحد من الوصول لمئويته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز.