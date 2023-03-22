ريال مدريد يتابع وضع هافيرتز في تشيلسي

البوابة - يتابع ريال مدريد بشكلٍ مكثف وضعية النجم الدولي الألماني كاي هافيرتز في تشيلسي وفقاً لتقرير نشره موقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ومع أنه سجل أهدافاً حاسمة للبلوز منذ التعاقد معه في صيف عام 2020 مقابل 71 مليون جنيه استرليني، إلا أن نجم باير ليفركوزن السابق لم ينجح في فرض نفسه بصورة دائمة ضمن تشكيلة الفريق اللندني الأساسية.

ويتميز المهاجم بقدرته على شغل أكثر من مركز مما يجعله تعاقداً مناسباً لريال مدريد الساعي لتدعيم خطه الأمامي.

ريال مدريد مستعد للإنفاق ببذخ خلال الصيف

وكشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال عن استعداده لإبرام صفقات من العيار الثقيل الصيف المقبل قد يكون الألماني أحدها.

بدوره، باتت صفوف تشيلسي الأمامية مدججة باللاعبين مما سيسهل بيع بعض المهاجمين بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن عقد هافيرتز الحالي مع النادي اللندني يمتد حتى الثلاثين من يونيو من عام 2025 وقيمته الحالية تصل لنحو 60 مليون يورو.