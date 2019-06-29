ريال مدريد يتابع 5 مواهب إفريقية من بينها عربيان

يواصل ريال مدريد السير على نهجه الجديد في اكتشاف المواهب الشابة عبر العالم والتعاقد معها، وذلك من أجل دعم الفريق في الوقت الحالي، وبناء فريق منافس في المستقبل القريب.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن زين الدين زيدان، المدير الفني طلب من الإدارة إرسال كشافين إلى مصر من أجل متابعة 5 لاعبين يشاركون رفقة منتخبات بلادهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 32 والتي ستستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال موقع "فيكاخيس" الإسباني، أن النادي الملكي يتابع باهتمام 5 لاعبين واعدين في كأس إفريقيا، من بينهم نجم المنتخب المصري وجناح قاسم باشا، محمود حسن تريزيغيه، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال، موهبة نيس.

وأضاف الموقع في تقريره أن هناك ثلاثة أسماء أخرى يتابعها كشافو "الميرينغي"، ويتعلق الأمر بكل من سامويل شوكويزي، مهاجم فياريال والمنتخب النيجيري، ومواطنه هنري أونيكورو جناح غالاتاسارا، ونيكولاس بيبي لاعب ليل ومنتخب ساحل العاج.

وتألق تريزيغيه، البالغ من العمر 24 عاماً، مع قاسم باشا في تركيا الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 أخرى، كما ساهم في تأهل المنتخب المصري إلى الدور الثاني من البطولة الإفريقية، بعدما سجل هدفاً في شباك زيمبابوي، وقدم تمريرة حاسمة أمام منتخب جمهورية الكونغو.

من جانبه، خطف جوهرة الجزائر عطال، الأضواء في الدوري الفرنسي مع نيس خلال مباريات الموسم الماضي، حيث تمكن خريج أكاديمية بارادو الجزائرية من تسجيل 6 أهداف في 29 مباراة شارك فيها رفقة فريقه في الليغ 1.