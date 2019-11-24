ريال مدريد يتجاوز خطأ راموس ليواصل تقاسم صدارة الليغا مع برشلونة

تجاوز ريال مدريد خطأ فادحاً مبكراً من سيرخيو راموس ليهزم ضيفه ريال سوسييداد 3-1 ويظل متساوياً في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

ومرر المدافع الإسباني الدولي (33 عاماً) كرة سيئة للخلف في أول دقيقتين، ليسمح لويليان خوسيه بمراوغة الحارس تيبو كورتوا ووضع الكرة في المرمى الخالي ليتقدم الضيوف وسط صدمة جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو.

لكن ريال مدريد عادل النتيجة عن طريق كريم بنزيمة بعد 37 دقيقة قبل أن ينتصر في الشوط الثاني بفضل هدفي فيدريكو فالبيردي ولوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 28 نقطة بعد 13 مباراة بالتساوي مع برشلونة الذي هزم ليغانيس 3-1 في وقت سابق.

واحتاج الفريق صاحب الأرض إلى فترة لاستعادة تماسكه بعد البداية الكارثية لكنه أدرك التعادل في نهاية المطاف حين قابل بنزيمة تمريرة مودريتش من ركلة حرة في الشباك بصدره.

وتقدم فريق المدرب زين الدين زيدان بداية الشوط الثاني بتسديدة أبدلت اتجاهها إلى الشباك عبر لاعب الوسط فالفيردي وعزز تفوقه في الدقيقة 67 بتسديدة من مودريتش من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الكرواتي من تمريرة عرضية للبديل غاريث بايل الذي تلقى استقبالاً متبايناً بعدما أثار غضب جماهير ريال مدريد باحتفاله بتأهل ويلز إلى يورو 2020 عبر رفع علم كتبت عليه كلمات "ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب".