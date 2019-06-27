ريال مدريد يتجنب إفساد علاقته بسان جيرمان من أجل مبابي

أكدت تقارير رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، لكنه أجل هذه المهمة إلى الموسم القادم.

وقال مصدر في صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة النادي الملكي لا تريد إفساد العلاقة مع إدارة نظيرها الباريسي، وتنتظر ظروفاً مواتية لترتيب عملية الانتقال.

وقال رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أن مبابي لن يرحل هذا الصيف، ولم يضف المهاجم الشاب نفسه أي شيء آخر على هذه الكلمات سوى الرغبة في مسؤولية أكبر وتحديات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن الوضع في باريس سان جيرمان تغير حتى بالمقارنة مع عدة أشهر سابقة، مشدداً على وجود توتر داخل أروقة النادي، وبالتالي تريد إدارة الملكي تجنب أي خطوات خاطئة من شأنها أن تنعكس سلباً على عملية ضم مبابي على المدى الطويل.

يذكر أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، وتعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريغو غويس وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي.

وتصدر مبابي صاحب الـ 20 عاماً قائمة هدافي الدوري الفرنسي لموسم (2018-2019)، برصيد 33 هدفاً سجلها في 29 مباراة.