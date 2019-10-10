ريال مدريد يتحرك في يناير لضم إيريكسن

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب وسط توتنهام، في يناير القادم تجنباً لتكرار خطأ رفض ضم كيبا من أتلتيك بلباو مما دفع الحارس لتجديد عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي.

وكان ريال مدريد قريباً من ضم كيبا مقابل 18 مليون يورو في يناير 2018، لكن المدرب زين الدين زيدان رفض التعاقد معه ليجدد عقده ويرفع النادي الباسكي الشرط الجزائي في عقده إلى 80 مليون يورو، قبل أن ينضم في الصيف إلى تشيلسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدير الفني للملكي يخطط للتعاقد مع إيريكسن في يناير وقبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع سبيرز.

وأوضحت أن زيدان يفضل ذلك حتى لا يجدد الدنماركي عقده وتتعقد مسألة انضمامه خاصة وأن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لن يوافق على رحيل نجم الوسط بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ بسيط للحصول على خدمات إيريكسن في يناير بسبب الأزمة التي يعاني منها الملكي في خط الوسط.

يذكر أن إيريكسن عرض نفسه على ريال مدريد الصيف الماضي لكن زيدان فضل التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد وهو أمر لم يتحقق أيضاً.