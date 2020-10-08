ريال مدريد يتحرك لشراء مبابي الصيف القادم

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تحرك مبكر لريال مدريد من أجل ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ياتي ذلك بعد انتعاش خزينة النادي ببيع أكثر من لاعب مثل خاميس رودريغيز المنتقل لإيفرتون مقابل 30 مليون يورو، وسيرخيو ريغيلون المضم لتوتنهام بنفس القيمة، وأشرف حكيمي الراحل لإنتر ميلان بقيمة وصلت إلى 45 مليون يورو، وأوسكار رودريغيز إلى إشبيلية بحوالي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأكد التقرير أن هؤلاء الراحلين انعشوا خزينة ريال مدريد حتى يتمكن من التعاقد مع مبابي الصيف المقبل على أقصى تقدير.