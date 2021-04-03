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ريال مدريد يتخطى آيبار بثنائية نظيفة

منشور 03 نيسان / أبريل 2021 - 05:57
آسينسيو يقود الملكي للفوز
آسينسيو يقود الملكي للفوز

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه آيبار بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إطار منافسات المرحلة 29 من الدوري الإسباني.

سجل ماركو آسينسيو هدف التقدم في الدقيقة 41، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في وصافة الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد ونقطة واحدة أمام برشلونة ثالث الترتيب.

فيما تجمد رصيد آيبار عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير في الترتيب.

وتجمع المسابقة غداً الأحد بين المتصدر أتلتيكو مدريد وإشبيلية الرابع، فيما يستضيف برشلونة منافسه بلد الوليد السادس عشر يوم الاثنين.

ويختتم ريال سوسييداد السادس منافسات المرحلة باستضافة أتلتيك بلباو التاسع يوم الأربعاء.

كلمات دالة:ريال مدريدآيبارالدوري الإسبانيماركو آسينسيوكريم بنزيمة

Via SyndiGate.info


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