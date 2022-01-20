ريال مدريد يتخطى إلتشي بعد التمديد ويبلغ ربع نهائي كأس إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بشق الأنفس بفوزه الصعب على مستضيفه إلتشي بهدفين لهدف بعد التمديد في اللقاء المثير الذي شهده ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في دور الـ 16.

ولم ينجح الفريقان في زيارة الشباك خلال الـ 90 دقيقة الأولى من المباراة ليحكتما لشوطين إضافيين مثيرين.

بدأت الإثارة في الدقيقة 102 جراء طرد المخضرم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا ظهير ريال مدريد الأيسر.

وبعد دقيقتين، جاء هدف تقدم صاحب الأرض وحمل توقيع غونزالو فيردو.

لكن إيسكو عادل النتيجة لريال مدريد بعد 4 دقائق، قبل أن يضيف البلحيكي إيدين هازارد هدف الانتصار في الدقيقة 116.

وأكمل الضيوف اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي أيضاً بطرد ييري ميلا (120).