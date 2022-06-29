ريال مدريد يتخلص من يوفيتش

بات فيورنتينا على أعتاب ضم النجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من ريال مدريد وفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا".

وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، على أن يسافر اللاعب صاحب الـ 24 عاماً إلى فلورنسا الأسبوع القادم.

ورغم الآمال الكبيرة التي أحاطت بانتقال المهاجم إلى الفريق الملكي صيف عام 2019 قادماً من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها نحو 63 مليون يورو، إلا أن صاحب الـ 24 عاماً لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.

وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن الإعارة ستمتد حتى صيف 2023 على أن يتقاسم الناديان أجور اللاعب.

وخاض يوفيتش 19 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي في جميع المنافسات سجل فيها هدفاً يتيماً، فيما صنع 3 أهداف أخرى بمجموع 551 دقيقة لعب فقط.