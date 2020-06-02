ريال مدريد يتدرب جماعياً للمرة الأولى بعد غياب طويل

عاد لاعبو ريال مدريد للتدريبات الجماعية لأول مرة بعد غياب 81 يوماً من آخر مران جماعي لهم في 12 مارس الماضي قبل أن يتوقف النشاط بسبب إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار وباء كورونا، ومن ثم عادت التدريبات مجدداً بشكل فردي أولاً ثم في مجموعات صغيرة.

وتمكن المدرب زين الدين زيدان في النهاية من الاعتماد على جميع لاعبيه المتاحين في مران واحد ومجموعة واحدة قبل مباراة الفريق القادمة في الليغا التي تحدد موعدها رسمياً في 14 الحالي أمام آيبار.

ويمتلك "زيزو" أسبوعين للتحضير جيداً لهذه المواجهة.

وبدأ اللاعبون المران صباح أمس الاثنين بتدريبات بدنية شاقة ثم التدريب بالكرة بشكل منفرد ولاحقاً في مجموعة قبل أن تنتهي الحصة بمباراة بين الفريق بأكمله 12 لاعباً ضد 12.