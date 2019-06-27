ريال مدريد يتراجع عن بيع نافاس

قرر ريال مدريد إبقاء حارس المرمى كايلور نافاس وعدم بيعه خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وودع الدولي الكوستاريكي جماهير ريال مدريد بعد مشاركته في آخر مباراة مع الملكي في الدوري الإسباني الموسم الماضي أمام ريال بيتيس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي قرر التراجع عن فكرة بيع الحارس بسبب عدم وصول أي عرض مناسب لضمه.

وأوضحت أن بنفيكا طلبت التعاقد مع نافاس على سبيل الإعارة مع دفع راتب سنوي يصل إلى 3 ملايين يورو وهو ما يرفضه الحارس الذي يحصل على 5 ملايين يورو في مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرق الكبيرة مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لا تحتاج إلى خدمات نافاس رغم سعيها لضم حارس مرمى.

يذكر أن صاحب الـ 32 عاماً لم ينضم لمنتخب كوستاريكا في بطولة الكأس الذهبية ويقضي العطلة حالياً مع زميله قائد الملكي سيرخيو راموس.