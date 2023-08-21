ريال مدريد يترصد مبابي في آخر لحظات سوق الانتقالات

يترصد ريال مدريد التقدم بعرض متأخر بقيمة 120 مليون يورو بغية التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة النادي الملكي تدرك حاجة المدير الفني كارلو أنشيلوتي الماسة لمهاجم جديد يخلف الفرنسي كريم بنزيمة.

ومع ارتباط مهاجم الباريسيين المستمر بالميرينغي، كونه رفض عروض سان جيرمان لتمديد عقده، ما زال القائمون على ريال يحلمون بضم اللاعب هذا الصيف.

ويرى القائمون على العملاق الإسباني أن التقدم بعرض قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بقيمة 120 مليون يورو كفيل بإتمام الصفقة وجلب مبابي إلى مدريد.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما شارك في مباراة باريس سان جيرمان الماضية أمام تولوز في الدوري الفرنسي منذ الدقيقة 51 وسجل هدفا من ركلة جزاء بعد دخوله بـ 11 دقيقة منح فريقه التعادل بنتيجة 1-1.