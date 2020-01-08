ريال مدريد يتسبب بمشاكل إدارية في فلامينغو

انتقد ماركو براتز نائب رئيس نادي فلامينغو البرازيلي، جورجي جيزوس مدرب الفريق بشدة، بعد وصفه صفقة انتقال رينيير جيزوس إلى ريال مدريد بالخاطئة.

وقال براتز في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الأربعاء: "تعاقدنا مع جيزوس لأنه مدير فني مميز، يفهم في الأمور الخططية والتكتيكية، لكننا لم نتعاقد معه لتفسير النواحي المالية ووضع تصوراته لأسعار اللاعبين، لدنيا خبراء في هذا المجال، ولن نسمح له بالتدخل في عملنا".

وكان جيزوس قد انتقد إدارة فلامينغو بسبب سعر بيع الشاب رينيير جيزوس إلى ريال مدريد، والذي يصل إلى 30 مليون يورو، حيث أشار إلى أن هذا الرقم قليل للغاية، لعدم قدرة النادي البرازيلي على تقييم اللاعب الشاب بطريقة صحيحة، مما أدى إلى انفجار غضب الإدارة.