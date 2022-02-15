ريال مدريد يتطلع لتدعيم خط دفاعه من إنتر ميلان

بات ريال مدريد مستعداً لإحياء اهتمامه في النجم السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان، وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ويتطلع النادي الملكي لتدعيم صفوفه بمدافع جديد بعد نهاية الموسم الجاري لاستغلال بقاء موسم أخير على عقده الحالي.

ولم يتوصل النادي الإيطالي لاتفاق حتى الآن مع النجم البالغ من العمر 27 عاماً لتمديد عقده مما قد يشجع مسؤولي النيراتزوري على التفكير ببيعه خلال الصيف.

وشارك شكرينيار مع إنتر ميلان القادم من سامبدوريا في عام 2017 في 197 مباراة بجميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى.

وتبلغ قيمة النجم السلوفاكي حالياً 65 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانزفير ماركت" العالمي.