ريال مدريد يتطلع لمصالحة جماهيره

يلتقي ريال مدريد المتصدر مع غرناطة الوصيف السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويتطلع النادي الملكي لاستعادة ثقته بنفسه بعد الكبوة الأوروبية التي تعرض لها مؤخراً.

وخرج ريال بتعادل محبط مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما، الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، مما أثار حفيظة وقلق الجماهير.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: "الشيء الإيجابي الوحيد هو رد فعل اللاعبين، لأنهم نجحوا في تغيير نتيجة اللقاء".

ويستعيد ريال جهود اللاعبين خاميس رودريغيز وغاريث بيل، بعد غيابهما عن مواجهة كلوب بروج.

ويأمل "زيزو" في نجاح ريال بتصحيح مساره أمام غرناطة بعد اكتمال قوته الضاربة.

وقال الفرنسي: "لو كنا أكثر حسماً لسجلنا أولاً أمام كلوب بروج، يجب علينا أن نفعل ذلك في المباراة المقبلة على ملعبنا، أن نقتل المباراة في مهدها وأن نضغط على المنافس".

ويستضيف برشلونة، نظيره إشبيلية، في مواجهة قوية الأحد، والتي تأتي بعد وقت قليل من الفوز المثير على إنتر ميلان في دوري الأبطال أمس الأول.

وحقق النادي الكتالوني 3 انتصارات متتالية على مستوى جميع المسابقات، رغم الشكوك التي تحيط بخط دفاع الفريق بجانب تراجع فاعلية خط الهجوم.

وخلال المواجهة أمام إنتر ميلان، استفاد برشلونة من المهارات الفردية للثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: "فزنا 3 مرات متتالية، إنه انتصار مهم، لأن المباراة كانت مهمة قبل موقعة إشبيلية".

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد.

ويخرج أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث لملاقاة بلد الوليد، بعد فوزه المثير على ملعب لوكوموتيف موسكو الروسي 2-0 بدوري الأبطال.