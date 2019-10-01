ريال مدريد يتعادل بشق الأنفس مع كلوب بروج

واصل ريال مدريد الإسباني سقوطه القاري، بتعادله مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكلٍ منهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وكان الملكي قد خسر مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

في الدقيقة 10 بعد مراجعه تقنية الفيديو، سجل بروج الهدف الأول، بعدما وصلت الكرة إلى إيمانويل دينيس الذي تعثر لترتطم الكرة به وتدخل المرمى بشكل غريب.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ارتكب لوكا مودريتش خطأ رهيباً لتصل الكرة إلى دينيس الذي توغل داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ووضع الكرة من فوق الحارس تيبو كورتوا معلناً عن الهدف الثاني للضيوف.

وقلص سيرخيو راموس الفارق برأسية احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 83، حصل قائد كلوب بروج رود فورمر على بطاقة صفراء ثانية، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، ويحتسب ركلة حرة من وسط الملعب.

نفذ توني كروس الركلة بشكل طولي في منطقة جزاء بروج، وقابلها كاسيميرو برأسه داخل الشباك معلناً عن هدف التعادل.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى نقطة واحدة من مباراتين في المركز الرابع والأخير.