ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني

خيم التعادل السلبي دون أهداف على مجريات ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد ومستضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة السابعة من الليغا.

وفشل الغريمان في تسجيل أي هدف خلال الدقائق الـ 90، رغم الفرص المحققة أبرزها تصدي الحارس تيبو كورتوا ورأسية كريم بنزيمة وتألق يان أوبلاك.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة من الطرفين خلال مجرياتها، حيث كانت المحاولات تواجه معاناة في الوصول إلى مرمى الحارسين.

بهذا التعادل، حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، حيث ارتفع رصيده للنقطة 15، في حين وصل أتلتيكو للنقطة 14 في المركز الثالث.