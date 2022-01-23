ريال مدريد يتعادل مع إلتشي 2-2 بشق الأنفس

نجا ريال مدريد من خسارة محققة بتعادله مع ضيفه إلتشي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف بصورة مفاجئة في الدقيقة 42 عن طريق لوكاس بويي.

وفي الشوط الثاني، أضاف ييري مينا الهدف الثاني وتحديداً في الدقيقة 76.

لكن ريال انتفض خلال الوقت المتبقي من المواجهة ليسجل مرتين الأولى في الدقيقة 82 عبر لوكا مودريتش من ركلة جزاء، والثانية برأسية إيدير ميليتاو في الدقيقة 90+2.

وأهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء لصاحب الضيافة في الشوط الأول (33).

بهذا التعادل، عزز ريال مدريد من صدارته لترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ورفع إلتشي رصيده بدوره إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.