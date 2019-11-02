ريال مدريد يتعادل مع بيتيس ويفشل في استغلال تعثر برشلونة

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه سانتياغو بيرنابيو مع ضيفه ريال بيتيس، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

بهذا التعادل، فشل ريال مدريد في الارتقاء إلى صدارة الترتيب واستغلال تعثر برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي.

بدأ الملكي اللقاء بقوة ونجح في فرض سيطرته خلال النصف ساعة الأولى، لكن اللمسة الأخيرة غابت ولم تجد الكرة من يضعها في الشباك.

وسجل إيدين هازارد هدفاً رائعاً بعد مراوغات معتادة، لكن تقنية الفيديو لم تتركه يكمل احتفاله وعكرت صفو اللحظة، إذ ألغي الهدف بداعي وجود تسلل عليه لحظة استلامه للكرة.

وكان ريال مدريد قريباً من تسجيل هدف التقدم في أكثر من مناسبة عبر سيرخيو راموس وكريم بنزيمة أمام تألق حارس مرمى ريال بيتيس الذي كان رجل الشوط الأول.

في الشوط الثاني، لم تختلف الأمور كثيراً، وتعددت محاولات ريال مدريد من أجل تسجيل هدف التقدم، لكن اللمسة الأخيرة خانته أيضاً.

وأقحم زين الدين زيدان فينيسيوس جونيور بحثاً عن تنشيط الجانب الهجومي، لكن محاولاته لم تنجح في إضافة ما يبحث عنه.

وظلت محاولات الفريق الملكي مستمرة حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن استبسال حارس المرمى ودفاعات بيتيس حرمت أصحاب الأرض من الفوز.

وفشل ريال مدريد في خطف الصدارة من برشلونة واكتفى بتقاسمها معه برصيد 22 نقطة لكل منهما، وبفارق أهداف يعطي البارسا المركز الأول.