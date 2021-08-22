ريال مدريد يتعادل مع ليفانتي بشق الأنفس

تعادل ريال مدريد مع مستضيفه ليفانتي العنيد بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في المباراة المجنونة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

تقدم الملكي عن طريق غاريث بايل في الدقيقة الخامسة، لكن صاحب الضيافة قلب النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدفي روجر مارتي وخوسيه كامبانيا في الدقيقتين 46 و57.

وأجرى مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي نتيجة لذلك عدة تغييرات فزج بفينيسيوس جونيور وإيسكو ورودريغو وداني كارفاخال.

ونجح البدلاء في إعادة الفريق الضيف إذ عادل فينسيوس الكفة في الدقيقة 73.

لكن روبرتو سواريز تقدم لصاحب الأرض بعد 6 دقائق.

وعاد نجم اللقاء فينيسيوس لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لريال في الدقيقة 85.

وبعد 3 دقائق، طرد الحكم حارس مرمى ليفانتي آيتور فيرنانديز ليكمل فريقه المباراة بنقص عددي.

وفشل الطرفان بالتسجيل فيما تبقى من دقائق من ليقتسما نقاط المواجهة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، كما رفع ليفانتي رصيده بدوره إلى نقطتين في المركز الثامن.