ريال مدريد يتعاقد مع "ميسي اليابان"

أكد ريال مدريد تعاقده مع الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بـ "ميسي اليابان"، والذي يستعد لخوض غمار بطولة كوبا أميركا 2019 مع منتخب بلاده.

وانضم كوبو (18 عاماً) إلى النادي المدريدي قادماً من طوكيو إف سي، وسيلعب مع الفريق الرديف (كاستيا) الموسم القادم.

ونشر ريال مدريد بياناً جاء فيه: "سينضم تاكيفوسا كوبو إلى كاستيا الموسم المقبل.

"إنه واحد من أبرز اللاعبين الشبان الواعدين في عالم كرة القدم، لاعب خط وسط مهاجم مع تقنية ممتازة ورؤية عظيمة".

وخاض "ميسي اليابان" مباراته الدولية الأولى مع منتخب بلاده أمام سالفادور مطلع الشهر الحالي وانتهت بفوز منتخب الساموراي بهدفين نظيفين، وكان محط أنظار العديد من الأندية الاوروبية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

ورغم أن كوبو ظل تحت مجهر البارسا، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدماته بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنوياً (2،25 مليون دولار)، وفقاً لوسائل إعلامية يابانية.