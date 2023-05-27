ريال مدريد يتغلب على إشبيلية ويقترب من ضمان المركز الثاني في الليغا

اقترب ريال مدريد من ضمان إنهاء موسم الدوري الإسباني في المركز الثاني بعد فوزه المهم على مستضيفه إشبيلية بهدفين لهدف على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان ليلة السبت ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من البطولة.

تقدم الفريق الأندلسي أولاً بعد دقيقتين على البداية عبر رافا مير.

لكن رودريغو غوس منح ريال هدفين سجلهما في الدقيقتين 29 و 69 ليقتنص فريق المدرب كارلو أنشيلوتي نقاط اللقاء.

ريال مدريد يضمن المركز الثاني

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني موسعاً الفارق مع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب إلى 4 نقاط.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 49 نقطة في المركز العاشر على سلم الترتيب العام.