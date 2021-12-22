ريال مدريد يتغلب على بلباو وغرناطة يهزم أتلتيكو في الليغا

تغلب ريال مدريد على مستضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لهدف على ملعب سان ماميس لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني (الليغا).

سجل للفريق الملكي نجمه كريم بنزيمة في الدقيقتين 4 و 7، فيما قلص أوهيان سانسيت النتيجة للباسكيين بعد 3 دقائق.

ريال مدريد يحقق فوزاً جديداً

بهذا الانتصار، رفع ريال رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وفي لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة، تفوق غرناطة على ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب بهدفين لهدف.

جاء هدفا الفائز عن طريق داروين ماتشيس (17)، وخورخي مولينا (61).

أما الخاسر فحمل هدفه الوحيد توقيع جواو فيليكس في الدقيقة الثانية.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الخامس.