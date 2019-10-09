ريال مدريد يتفق مع بنزيمة على عقد جديد

كشف تقرير إعلامي الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد ونجمه كريم بنزيمة.

وقال برنامج “إل تشيرنغيتو” الإسباني أن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع الهداف الفرنسي بالتوقيع على عقد جديد مع الملكي يمتد حتى صيف 2022.

وأشار إلى أن راتب بنزيمة في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن العقد الحالي لبنزيمة مع ريال مدريد ينتهي صيف عام 2021، وبراتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو.

ويعد بنزيمة الهداف الأول لريال مدريد في جميع البطولات منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن سانتياغو بيرنابيو صوب يوفنتوس صيف عام 2018.