ريال مدريد يتفوق على أونيونيستاس في كأس الملك

حقق ريال مدريد انتصاراً صعباً على مستضيفه أونيونيستاس سالامانكا بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

سجل غاريث بايل الهدف الأول لريال بعد مرور 18 دقيقة على البداية.

وفي الشوط الثاني، أدرك صاحب الضيافة التعادل عبر ألفارو روميرو موريو في الدقيقة 57 لتشتعل المباراة.

لكن خوان فرانشيسكو سجل هدف ريال مدريد الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعدها بـ 5 دقائق ليفسد على جماهير أونيونيستاس فرحتهم بالتعادل.

وفي الدقائق الأخيرة، تمكن براهيم دياز من تسجيل الهدف الثالث للملكي لينهي المباراة مبدئياً من مرحلة الذهاب.