ريال مدريد يهيمن على الفرق الإيطالية في عهد زيدان

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة مصيرية أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب جيوايس الأربعاء القادم.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة بداعي الإصابة، حيث يملك المدرب زين الدين زيدان 13 لاعباً فقط من الفريق الأول متاحين للمواجهة، ويأتي على رأس هذه الغيابات كريم بنزيمة.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها ريال في الوقت الراهن، إلا أن هناك حالة من التفاؤل حول هذه المباراة، لا سيما وأن زيدان يملك سجلاً مرعباً ضد الفرق الإيطالية تحديداً.

تولى "زيزو" تدريب ريال مدريد في يناير من عام 2015، ومنذ ذلك الوقت، واجه الفرق الإيطالية في 9 مناسبات، وحقق الانتصار في 8 مرات، بينما تلقى هزيمة وحيدة فقط، كانت أمام يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018، والتي لم تؤثر بالنهاية على تأهل الملكي إلى الدور التالي.

وأحرز ريال مدريد في شباك الفرق الإيطالية 24 هدفاً، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، بمعدل هدف واحد في المباراة، وهذه الإحصائية توضح مدى السطوة التي يملكها زيدان على الفرق الإيطالية.

سجل ريال مدريد ضد الفرق الإيطالية في عهد زيدان

ريال مدريد × يوفنتوس (3 مباريات): انتصاران وهزيمة

ريال مدريد × إنتر ميلان (مباراتان): انتصاران

ريال مدريد × روما (مباراتان): انتصاران

ريال مدريد × نابولي (مباراتان): انتصاران