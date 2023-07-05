ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة أردا غولر

حسم لاعب فنربخشة التركي أردا غولر قراره النهائي واختار الانتقال إلى ريال مدريد بدلًا من برشلونة، ولم يتبقى سوى وضع اللمسات النهائية وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن ريال مدريد سيدفع مبلغًا قدره 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ18 عامًا، إلى جانب حصول فنربخشة على نسبة 20% من المبلغ كقيمة للشرط الجزائي الموجود في عقد النجم الشاب.

ريال مدريد يخطف أردا غولر من برشلونة

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن حلم غولر كان الانضمام إلى ريال مدريد، ومع حرص الملكي على التعاقد معه اختارهم صاحب الـ18 عامًا وفضلهم على برشلونة الذي كان يسعى أيضًا للتعاقد معه.

وكان الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد أكد الخبر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، موضحًا أن الريال سيدفع رسومًا أساسية قدرها 20 مليون يورو، بالإضافة إلى مبالغ إضافية أخرى مثل الحوافز والمكافآت.

وأضاف رومانو أن الميرينغي واثق من أن الصفقة ستتم خلال الـ48 ساعة القادمة، أما بالنسبة للبارسا فمن الواضح أن يجب عليهم توجيه أنظارهم إلى مكان آخر.

ويعتبر التركي أردا غولر من أفضل المواهب الصاعدة حاليًا في العالم والبعض يقول عنه ميسي الجديد، حيث أنه لاعب وسط متعدد الأدوار يمكنه اللعب كلاعب خط وسط وجناح، على الرغم من أن مركزه المفضل الوسط الهجومي، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح يلعب بشكل منتظم لناديه ومنتخب بلده رغم أنه لا يزال صغير السن.

يشار إلى أن غولر قد جذب الأنظار إليه منذ أن ظهر للمرة الأولى مع فنربخشة وهو في عمر الـ16، ليتألق فيما بعد في موسم 2022-2023 ويسجل 6 أهداف ويصنع 7 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في مختلف المسابقات.