ريال مدريد يتفوق على فرانكفورت ويفوز بكأس السوبر الأوروبي

فاز ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد التغلب على غريمه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في المباراة القوية التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي في هيلسنكي بفنلندا ليلة الأربعاء.

وبعد بداية قوية للفريق الألماني بطل الدوري الأوروبي جاء هدف التقدم لحامل لقب دوري أبطال أوروبا عن طريق الدولي النمساوي ديفيد آلابا في الدقيقة 37.

بنزيمة يؤكد فوز ريال مدريد في الشوط الثاني

وفي منتصف الشوط الثاني، أكد النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة انتصار ريال بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وشهدت الدقائق المتبقية بعض المحاولات من الطرفين لكن دون أي تغيير في النتيجة.