ريال مدريد يتفوق على ليفانتي بثلاثة أهداف لاثنين

انتصر ريال مدريد بثلاثية لهدفين على ليفانتي ليخطف النقاط الثلاثة في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

المباراة بدأت بسيطرة للضيوف وهجمات متتالية كاد فيها ليفانتي أن يسجل الهدف الأول بالدقيقة 7 ولكن الكرة مرت بجوار كورتوا.

بنزيما حاول هو الأخر أن يرد بتسديدة قوية بيسراه ولكن وصلت إلى حارس ليفانتي بسهولة.

ريال مدريد بدأ ينشط في الدقيقة 20 عن طريقة بنزيما والذي سدد كرة تألق الحارس وحولها لركنية قبل أن يتمكن من إنقاذ عرضية أخرى والخروج للتصدي لها.

انقلبت السيطرة تمامًا لصالح النادي الملكي وأظهر شراسة هجومية كبيرة وجاء بنزيما في الدقيقة 25 ليرتقي ويسجل أول الأهداف بالرأس من عرضية كارفاخال.

الهدف منح الثقة للاعبي ريال مدريد واستمروا في الضغط والسيطرة واستعادة الكرة سريعًا وخنق الخفافيش في نصف ملعبهم.

ونجح النادي الملكي في إضافة الثاني بالدقيقة 31 بعد لعبة رائعة بين خاميس رودريجيز وبنزيما ختمها الأخير بيسراه في المرمى.

وأصبح بنزيما ثالث أكثر لاعبًا تسجيلًا للأهداف في 2019 خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ريال مدريد جاء في الدقيقة 40 ليقتل المباراة بصورة نهائية ويسجل الهدف الثالث بعد هدف من كاسيميرو صنعه فينيسيوس جونيور.

ولم تتغير أحداث المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول اذ استمرت حالت التسيد والتفوق لريال مدريد كمًا وكيفًا.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ريال مدريد ولكن نجح بورخا مايورال في تسجيل أول أهداف ليفانتي في الدقيقة 48.

ولم يغير الهدف من سير المباراة، اذ استمرت سيطرت البلانكوس ولكن الخفافيش تجرأ قليلًا على تهديد مرمى أصحاب الأرض.

كارفاخال أخطأ في استلام الكرة بالدقيقة 52 ومنحها لبورخا ولكن اللاعب لم ينجح في تحويلها لهدف والاستفادة من الخطأ، وجاء بنزيما ليسدد في الدقيقة 57 ترتطم بالقائم وتعود إلى فينيسيوس ليلعبها ضربة مرمى.

فينيسيوس نجح في تسجيل الهدف الرابع بعد نزول إيدين هازارد بدقائق قليلة ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

هازارد كاد أن يسجل في أول مباراة رسمية له في الدقيقة 65 ولكن الحارس تصدى لها ليثبت اللاعب أنّه قادر على تقديم أفضل المستويات مع الفريق.

ونجح جونزالو ميريلو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 لصالح ليفانتي لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

الدقائق الأخيرة كادت تحمل عودة ليفانتي في النتيجة والتعادل بعد سلسلة هجمات متواصلة من ليفانتي ولكن تصدى كورتوا وأنقذ مرماه.

بهذه النتيجة، يصل الملكي إلى النقطة 8 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو المتصدر.