ريال مدريد يتقدم على برشلونة في سباق ضم هالاند

أكد المهاجم الدولي النرويجي يان آغي فيورتوفت السابق أن ريال مدريد أقرب من برشلونة في سباق ضم مواطنه الهداف الشاب إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

ويرتبط فيورتوفت بعلاقة مقربة من أسرة مهاجم دورتموند ويعتبر المتحدث الرسمي باسمها، وقد ألمح إلى أن البارسا ليس قريباً من ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وقال فيورتوفت في تصريحات لشبكة إي إس بي إن الأميركية: "المنافسة لضم هالاند بين ناديين فقط، هما ريال مدريد ومانشستر سيتي.

"أعتقد أن ما يتعلق ببرشلونة ليس إلا نوعاً من الدعاية، قد تحسم الصفقة لمصلحتهم في نهاية المطاف، لكن البارسا حالياً خارج الصورة."

وتواجد تشافي هيرنانديز في ميونيخ للحديث إلى هالاند، لكن فيورتوفت أخبر إي إس بي إن: "اشعر أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة في هذا السباق."

يذكر أن عقد المهاجم الدولي النرويجي يحتوي بنداً يسمح له بالانتقال إلى أي طرف قادر على دفع 75 مليون يورو قيمة تحريره من ارتباطاته مع النادي الألماني.