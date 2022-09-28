ريال مدريد يتلقى دفعة مهمة بعودة بنزيمة للتدريبات

عاد النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة للانخراط في تدريبات ريال مدريد اليوم الأربعاء بعد ابتعاده عن المنافسات لأكثر من 3 أسابيع.

وقالت "دياريو آس" الإسبانية أن المهاجم المخضرم تدرب في الملعب ولمس الكرة للمرة الأولى منذ إصابته الأخيرة تمهيداً لعودته إلى المباريات الرسمية.

وخاض الفرنسي التمرينات إلى جانب من زملائه المتواجدين بانتظار عودة الدوليين بعد انتهاء واجباتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

أنشيلوتي يرفض التسرع في إشراك بنزيمة

رغم عودة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً للتمرن، إلا أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لن يتسرع في إشراكه إلا بحلول الوقت المناسب.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة مهمة الأسبوع المقبل سيلاقي فيها ضيفه أوساسونا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ومن المتوقع أن يتم الزج بالمهاجم الفذ في فترة ما من المباراة يوم الأحد القادم، علماً بأنه سيكون قد غاب عن الملاعب لفترة تصل إلى 25 يوماً.