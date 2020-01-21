ريال مدريد يتلقى عرضاً جديداً لبيع غاريث بايل

كشف برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، تلقى عرضاً جديداً لشراء منبوذ الجماهير غاريث بايل.

فقد طلب رئيس توتنهام دانييل ليفي من رجل الأعمال الإسباني استعادة النجم الويلزي، وذلك في اجتماع خاص بينهما.

وقال مقدم البرنامج، أن ليفي استغل اجتماعه ببيريز، للاستفسار صراحة عن موقف الـ 30 عاماً ومستقبله في سانتياغو بيرنابيو، لرغبة سبيرز الجامحة في استعادة نجمه السابق.

ولم يفصح المصدر عن أية تفاصيل أخرى، بما في ذلك موعد تحرك النادي اللندني لاستعادة بايل، سواء أكان ذلك سيحدث هذا الشهر في ظل أنباء رحيل كريستيان إيريكسن أو الانتظار حتى نهاية الموسم.

وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها توتنهام اهتمامه في استعادة بايل خلال الفترة الماضية.

كما أنه وجود جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني لتوتنهام من شأنه أن يضاعف اهتمام وصيف بطل أوروبا بالدولي الويلزي، نظراً لمحاولات "سبيشل ون" السابقة، للتعاقد مع الويلزي، قبل إقالته من مانشستر يونايتد آواخر عام 2018.

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع التقارير المتداولة عن تمنع بايل على مانشستر يونايتد مرة أخرى هذا الشتاء، وذلك لتمسكه بالبقاء مع ريال مدريد حتى انتهاء عقده الممتد حتى منتصف 2022.