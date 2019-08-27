ريال مدريد يتمسك بفينيشيوس جونيور

جدد باريس سان جيرمان اهتمامه بنجم ريال مدريد الشاب، فينيشيوس جونيور، لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، استفسر من ريال مدريد عن وضع فينيشيوس مرة أخرى، بعدما أصبح بلا دور كبير مع الفريق الملكي حالياً، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وأضاف البرنامج: "جاء رد ريال مدريد أن فينيشيوس لن يرحل هذا الصيف".

وتعد هذه المحاولة الثانية للبي إس جي للظفر بخدمات البرازيلي الشاب حيث حاول مسؤولو النادي الفرنسي من قبل، إدراج البرازيلي ضمن صفقة مواطنه نيمار، لكن ريال مدريد رفض المحاولتين.