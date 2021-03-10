ريال مدريد يتهم راموس بالمراوغة

اتهم ريال مدريد، سيرخيو راموس، قائد الفريق بالمراوغة، بعد رفضه الرد على عرض النادي، لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ومنحه مهلة للرد تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وقدم رئيس النادي فلورنتينو بيريز أخيراً عرضاً لتجديد عقد المدافع المخضرم لموسم واحد، مع إمكانية تمديده لموسمٍ ثانٍ مع تخفيض 10 في المئة فقط من راتبه (12 ملايين يورو).

وكشف برنامج “إل تشيرنغيتو” الإسباني التلفزيوني أن هنالك اعتقاداً داخل النادي بأن راموس يراوغ حالياً بانتظار عروض أفضل مادياً من أندية أخرى.