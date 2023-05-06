ريال مدريد يتوج بلقب كأس الملك للمرة العشرين في تاريخه

البوابة - فاز ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه بعد تفوقه ليلة السبت على خصمه أوساسونا بهدفين لهدف في النهائي الذي جمعهما على أرضية ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

تقدم الفريق الملكي عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو غوس في الدقيقة الثانية.

لكن أوساسونا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 58 عبر لوكاس تورو.

وعاد رودريغو للتسجيل مجدداً مهدياً ريال مدريد الهدف الثاني قبل 20 دقيقة على النهاية.

وشهدت المباراة إشهار 9 بطاقات صفراء، بواقع 5 للميرينغي، و4 لأوساسونا.

يذكر أن هذا هو التتويج الـ 20 لريال مدريد في البطولة، والأول منذ عام 2014.