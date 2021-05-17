ريال مدريد يجتمع بآليغري

كشف فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أمس الأحد، بعض كواليس التعاقد المحتمل بين ريال مدريد، والمدرب ماسيميليانو آليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول رحيل زين الدين زيدان عن الميرينغي نهاية الموسم الجاري، وتحديداً بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وكتب رومانو، أمس، عبر حسابه على «تويتر»، أن آليغري اجتمع بالفعل مع إدارة ريال مدريد، للحديث عن إمكانية توليه قيادة الفريق.