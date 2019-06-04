ريال مدريد يجتمع مع تشيلسي لحسم صفقة هازارد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن بدء مسؤولي ريال مدريد المفاوضات مع تشيلسي من أجل إنهاء صفقة إيدين هازارد خلال الأيام القليلة القادمة.

وبات الدولي البلجيكي على بعد خطوات من الانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وكشفت الصحيفة أن خوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي لريال مدريد بدأ اتصالاته مع إدارة تشيلسي لحسم الصفقة على أن يتوجه الأسبوع القادم إلى لندن للاجتماع مع مارينا غرانوفسكايا مسؤولة التعاقدات في البلوز.

وأشارت إلى أن تشيلسي يطالب بـ120 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 28 عاماً، لكن ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ لأن الرئيس فلورنتينو بيريز لا ينوى دفع أكثر من 100 مليون.

وأعلن هازارد رحيله عن تشيلسي عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي دون الكشف عن وجهته القادمة، لكن جميع المصادر تؤكد أنه سيتوجه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو الخاص بريال مدريد.