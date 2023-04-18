ريال مدريد يجدد انتصاره على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي الأبطال

البوابة - جدد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب انتصاره على مستضيفه تشيلسي الإنجليزي وهزمه بهدفين دون رد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز ذهاباً بالنتيجة ذاتها على أرضه ملعب سانتياغو بيرنابيو الأسبوع الماضي ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بمجموع المواجهتين 4-0.

حمل هدفا لقاء العودة توقيع النجم البرازيلي رودريغو غوس في الدقيقتين 58 و 80.

ريال مدريد يلاقي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وسيواجه ريال في المربع الذهبي الفريق الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني علماً بأن السيتيزنز أنهوا مباراة الذهاب لصالحهم بثلاثيةٍ نظيفة.