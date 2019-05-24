ريال مدريد يجس نبض باريس بشأن نيمار

أكد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أنه لا يمكن التحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا قبل جس نبض الطرف المقابل، وفي ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل الدولي البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

ويأتي نجم باريس سان جيرمان كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار “الميرنغي” منذ مدة طويلة، لا سيما وأن البرازيلي لم يُغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام.

وأورد موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي أن رئيس ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار بالخطوة الأولى.

وأفاد الموقع بأن ريال، ينتظر من النجم البرازيلي أن يطلق تصريحاً قوياً يبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر.

وأضاف أن “الميرينغي” سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع فريق العاصمة الباريسية.

في المقابل، تابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم بالمرة التخلي عن نيمار، وأردف أنه في حالة رحيل النجم البرازيلي فإن سعر الصفقة لن يقل عن 400 مليون يورو.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أكد المهاجم البرازيلي السابق جوليو بابتيستا، الذي فاز بلقب الليغا مع الفريق الملكي عام 2008، أن إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان للميرينغي، تعتبر الخيار الأفضل بالنسبة له.

وأشار: “كثيرون يرغبون في رؤية نيمار مجدداً في إسبانيا، الكرة الإسبانية تناسبه كثيراً، بالنظر للموهبة الكبيرة التي يمتلكها، والانضمام لريال مدريد سيمنحه فرصاً أكبر للمنافسة على الكرة الذهبية”. وأكد أن الموسم الكارثي لريال جاء نتيجة للتطلعات الكبيرة بعد فترة مليئة بالنجاحات.

وأضاف: “الفريق يمر بمرحلة انتقالية، والناس عندما تشجع فريقاً كبيراً بحجم ريال مدريد، فهي معتادة على الفوز ثم الفوز ثم الفوز، ما يجعل الخيارات أمامك محدودة، وعندما تخسر، يظن الجميع أن النهاية ستكون كارثية”.