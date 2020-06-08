ريال مدريد مصمم على الاحتفاظ بأشرف حكيمي

بات أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد قريباً من حسم وجهته الجديدة، وذلك بعد أن أبدى النادي الملكي رغبته في استعادته انطلاقاً من الموسم القادم.

ويلعب الدولي المغربي مع دورتموند منذ الموسم الماضي، ونجح خلال هذه الفترة بالمشاركة في 69 مباراة، أسهم خلالها في 29 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.

وأثارت المستويات المميزة التي قدمها المغربي في الموسمين الأخيرين اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، على رأسها يوفنتوس وبايرن ميونيخ بالإضافة إلى دورتموند وفريقه الأصلي ريال مدريد.

من جهتها، أكدت صحيفة “سبورت 1” الألمانية، أن ريال مدريد قرر الإبقاء على حكيمي الموسم القادم، تمهيداً للاعتماد عليه مستقبلاً.

وقالت الصحيفة الألمانية أن نادي العاصمة الإسبانية توصل لاتفاق مع ممثلي النجم المغربي، من أجل تمديد عقده حتى منتصف عام 2025، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2022.

ويتطلع ريال مدريد بهذه الخطوة تأمين جبهته اليمنى مستقبلاً.

وكان أليخاندرو كامانيو وكيل حكيمي، قد أجرى مقابلة قبل عدة أسابيع مع إذاعة "أوندا مدريد"، واعترف أنه لا يزال على اتصال مع ريال مدريد، وأن حكيمي يريد العودة إلى مدريد وتحقيق النجاحات معه بعد نهاية الموسم الحالي.