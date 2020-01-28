ريال مدريد يحبط آمال سيبايوس

يواجه داني سيبايوس صعوبة كبيرة في تحديد مستقبله خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل ضياع آماله بالحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع آرسنال الذي استعاره من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري.

وكشف تقرير إسباني، عن محاولات ريال مدريد لعرقلة عودة لاعب الوسط، إلى الليغا بعدما طلبه فالنسيا مؤخراً.

ورحل سيبايوس إلى آرسنال، الصيف الماضي، في ظل تراجع فرصه في المشاركة مع ريال، لكن رحيل المدرب أوناي إيمري أطاح بآماله، ليبتعد من جديد، عن المباريات، منذ تولي ميكيل آرتيتا تدريب الفريق.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يعارض ريال مدريد فكرة انضمام سيبايوس إلى فالنسيا الذي يعد خصماً أيضاً للملكي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة: "هذه المعلومات تم نقلها من ممثلي اللاعب خلال المفاوضات الأولية مع فالنسيا، في ظل رغبة سيبايوس بالانتقال للخفافيش قبل نهاية السوق الشتوي".

وعمل سيبايوس سابقًا مع ألبيرت سيلاديس المدير الفني الحالي لفالنسيا في منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.

ويسعى نجم الوسط لتحسين وضعه سريعاً، حتى يضمن التواجد رفقة المنتخب الإسباني بنهائيات يورو 2020.

وأفاد التقرير، أن فالنسيا ليس واثقاً بدوره من إبرام الصفقة، إلا أن رأي سيبايوس سيكون حاسماً، خاصةً بعدما دخل ريال بيتيس على خط المفاوضات مع ريال مدريد.